Investidora brasileira BWGI conclui oferta pela empresa francesa Verallia

A sociedade de investimentos brasileira BWGI concluiu sua oferta pública de aquisição (OPA) do fabricante francês de garrafas e embalagens de vidro Verallia e agora controla 77,05% do capital, indicou nesta quinta-feira (14) a autoridade francesa de mercados financeiros (AMF).

"Esta etapa marca o sucesso definitivo da oferta da BWGI", disse a própria empresa em comunicado.

Em abril, a família brasileira Moreira Salles lançou uma OPA sobre a Verallia, da qual já possuía 28,8% do capital.

A BWGI destaca que, em seu novo papel de acionista controlador, "acompanhará a criação de valor do grupo a longo prazo".

A investidora brasileira também afirmou que não tem intenção de introduzir "modificações que afetem o emprego" e se compromete a manter a sede da Verallia em Paris.

Com 11 mil funcionários e 35 fábricas de vidro em 12 países, a Verallia se apresenta como líder europeia e terceiro maior produtor mundial de embalagens de vidro para bebidas e produtos alimentícios.