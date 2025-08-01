Indústria francesa de vinho teme impacto 'brutal' das tarifas dos EUA

A Federação de Exportadores de Vinhos e Licores Franceses (FEVS) alertou, nesta sexta-feira (1º), para o impacto "brutal" que as tarifas dos Estados Unidos e a queda do dólar podem causar, e instou a França e a União Europeia a "continuar as negociações".

Os EUA e a UE alcançaram no último fim de semana um acordo comercial que define que a maioria das exportações do bloco europeu será submetida a uma tarifa de 15% nos Estados Unidos.

"O impacto dessa medida será ainda mais brutal, pois está acompanhado pela queda do dólar americano", lamentou o presidente da FEVS, Gabriel Picard, em um comunicado.

Para Picard, o efeito combinado poderia levar a uma redução das vendas de vinhos e licores de até 25% nos Estados Unidos, o que representa perdas de cerca de 1 bilhão de euros (6,4 bilhões de reais, na cotação atual).

Essa queda nas exportações poderia afetar 600 mil empregos da indústria, estimou o comunicado.

A União Europeia afirmou na quinta-feira que espera que o setor de vinhos seja impactado, mas indicou que continua negociando para conseguir uma isenção.

O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noel Barrot, disse na quinta-feira que seu país deseja obter "garantias" para seus vinhos e licores.

"Esperamos poder nos beneficiar de uma isenção e estamos pressionando nossas autoridades políticas" francesas para que consigam que a Comissão Europeia direcione a negociação nesse sentido, declarou nesta sexta à rádio RMC o presidente do sindicato dos viticultores independentes da França, Jean-Marie Fabre.