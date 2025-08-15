Incêndios devastam Península Ibérica; veja imagens

O céu laranja e ofuscado, a fumaça e o clima seco marcam o verão europeu de 2025. Na Península Ibérica, onde estão localizadas as porções continentais de Espanha e Portugal, o cenário é tomado por fogo, destruição e as equipes de bombeiros e voluntários, que tentam impedir o avanço dos incêndios florestais que atingem a Europa no auge da estação mais quente do ano.

Entre chamas e cinzas, os bombeiros trabalham incessantemente no combate ao fogo em meio a alta temperatura e os fortes ventos que contribuem para que ele se espalhe, destruindo campos e montanhas.

É importante lembrar que os incêndios florestais não atingem somente a Península Ibérica, mas são registrados em diversos países do sul da Europa, como Grécia, Albânia e Itália. A situação tem se tornado cada vez mais comum nos últimos anos durante esta época do ano.