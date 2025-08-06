Incêndio florestal na França deixa ao menos um morto e atinge área equivalente ao tamanho de Paris

Uma pessoa morreu e outras nove ficaram feridas em razão de um incêndio florestal que atinge o sul da França, conforme autoridades locais informaram nesta quarta-feira (6). O fogo devastou cerca de 11 mil hectares até o momento – área equivalente ao tamanho da capital Paris.

A vítima fatal é uma mulher, que morreu em sua residência na cidade de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse. Dois civis ficaram feridos, um deles com queimaduras graves, segundo a prefeitura do departamento de Aude.

Na mesma região, uma família relatou não ter notícias sobre um de seus integrantes desde o início do incêndio na terça-feira (5). O homem está desaparecido e mobiliza buscas das autoridades.

Impactos

Quase 1.500 bombeiros foram mobilizados e sete sofreram ferimentos leves, segundo as autoridades de Aude. O fogo se espalhou rapidamente nas últimas 12 horas, impulsionado pelo vento intenso e seco na região.

O balanço provisório de danos materiais é de quase 30 veículos queimados e 2.500 residências sem fornecimento de energia elétrica.

O incêndio se propagou rapidamente e forçou o fechamento da rodovia A9, que liga a França com a Espanha, entre as cidades do sul de Perpignan e Narbonne.