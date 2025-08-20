Igreja sueca chega a nova localização, aonde foi trasladada para evitar desabamento

Uma histórica igreja de madeira vermelha chegou, nesta quarta-feira (20), ao seu novo lar na cidade ártica de Kiruna, na Suécia, após um traslado de dois dias devido à ampliação da maior mina subterrânea da Europa.

Todo o centro da cidade está sendo deslocado diante da ameaça de desabamento representada pelas escavações cada vez mais profundas da gigantesca mina de ferro da empresa LKAB.

Kiruna Kyrka, um templo luterano de 672 toneladas, inaugurado em 1912, considerado um dos edifícios mais belos do país, foi transportado por cinco quilômetros em reboques especiais, controlados remotamente por um técnico argentino.

A complexa e cara operação começou na manhã de terça-feira (19) e terminou nesta quarta-feira por volta das 14h30 locais (09h30 de Brasília), avançando a um ritmo de meio quilômetro por hora.

Transmitida ao vivo pela televisão, a transferência terminou com um espetáculo musical e nos próximos dias serão feitos os ajustes finais.

"Tudo saiu incrivelmente bem", declarou o diretor do projeto, Roy Griph, à emissora sueca SVT.

A viagem transcorreu sem incidentes para o comboio de 1.200 toneladas, apesar de algumas passagens estreitas e curvas de 90 graus, informaram as autoridades.

O translado do templo despertou grande interesse, atraindo uma multidão para esta localidade de 18 mil habitantes.

Até o rei Carlos XVI Gustavo participou das festividades nesta quarta-feira e trocou algumas palavras com o argentino Sebastián Druker, que controlava os reboques à distância com uma alavanca de comando.

Esperava-se que o monarca, de 79 anos, estivesse presente na tentativa de bater o recorde mundial de participantes em um "kyrkkaffe", uma pausa para o café na igreja.

O processo de mudança da cidade, que começou há quase duas décadas, continuará durantes os próximos anos, embora o novo centro tenha sido oficialmente inaugurado em setembro de 2022.

- Críticas -

A empresa ofereceu compensações financeiras aos afetados ou a reconstrução de suas casas ou edifícios. No total, 23 prédios históricos foram realocados, incluindo a igreja.

No entanto, muitos moradores estão descontentes e criticam a empresa de mineração, como Magnus Fredriksson e Alex Johansson, apresentadores de um podcast sobre notícias locais de Kiruna.

"Talvez a LKAB não tenha interpretado bem o ambiente quando destruiu toda a cidade e depois organizou esta grande festa de rua para as pessoas", disse Fredriksson ao canal SVT.

"É como se dissessem: 'Aqui está um pedacinho de espaço para Kiruna. Agora vamos continuar arrecadando bilhões'", acrescentou Johansson.

A LKAB, que extrai ferro a uma profundidade de 1.365 metros em Kiruna, anunciou, em 2023, que havia descoberto ao lado da mina o maior depósito conhecido de terras raras da Europa.

Embora as terras raras sejam consideradas essenciais para a transição ecológica, os ativistas argumentam que a mineração destrói as florestas e lagos virgens da região, além de perturbar o pastoreio tradicional de renas do povo Sami da Lapônia.

O simples deslocamento da igreja custaria cerca de 52 milhões de dólares (cerca de R$ 285 milhões, na cotação atual).

Projetado pelo arquiteto sueco Gustaf Wickman, o templo de 40 metros de altura é uma mistura de influências e inclui desenhos inspirados nos Sami.