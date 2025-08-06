Icônico sabre de luz de Darth Vader será leiloado por uma fortuna

O icônico sabre de luz de Darth Vader, que serviu para cortar a mão de Luke Skywalker no episódio de Star Wars "O Império Contra-Ataca", foi exposta nesta quarta-feira (6) em Londres, antes de ser leiloada em Los Angeles no início de setembro.

Esse "Santo Graal", como é chamado pelos fãs da saga, pode custar uma fortuna ao futuro comprador: as estimativas apontam para até 3 milhões de dólares (R$ 16,4 milhões).

"É simplesmente uma peça incrível da história do cinema", declarou à AFP Brandon Alinger, diretor de operações da casa de leilões Propstore, durante uma apresentação em Londres dos lotes mais importantes do leilão.

Darth Vader empunhou a espada em cenas lendárias de combate em "O Império Contra-Ataca" (1980) e "O Retorno de Jedi" (1983).

David Prowse, o ator por trás da máscara negra de Darth Vader, e o dublê Bob Anderson usavam, na verdade, dois modelos.

Um, sem lâmina, preso ao cinto do vilão, e outro, para as cenas de combate, equipado com uma lâmina de madeira.

O modelo que está à venda é a versão utilizada nos combates, embora desprovida da lâmina de madeira, após ter sido conservado por 40 anos por um colecionador americano.

"Alguém (...) veio nos ver e disse: 'Tenho isso para vender'. Ficamos maravilhados", explicou o fundador da Propstore, Stephen Lane, comparando a importância da peça à dos sapatos vermelhos usados por Judy Garland em "O Mágico de Oz".

Os especialistas autenticaram o objeto comparando suas amassaduras e arranhões com os visíveis nos filmes.

"Veja a grande amassadura na parte de trás, provavelmente veio da lâmina da espada laser de [o ator de Luke Skywalker] Mark Hamill", explica Brandon Alinger.

Apesar de seu valor, o objeto é constituído por parte de um antigo flash de câmera ao qual foram adicionadas peças reaproveitadas, provenientes principalmente de uma calculadora.

Entre outras peças oferecidas neste leilão, que será realizado de 4 a 6 de setembro, estão o chicote, o cinto e o coldre usados por Harrison Ford em "Indiana Jones e a Última Cruzada" (1989).

Também será leiloado um "neuralizador" utilizado pelos agentes J (Will Smith) e K (Tommy Lee Jones) para apagar memórias em "Homens de Preto" (1997).

O objeto luminoso, cujo display de LED ainda funciona, pode alcançar o valor de 150 mil dólares (R$ 822 mil).