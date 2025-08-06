Iate de oligarca russo será leiloado nos EUA

Um iate do oligarca russo Suleiman Kerimov confiscado por autoridades dos Estados Unidos será leiloado, anunciou a empresa responsável pela venda.

Avaliado em mais de US$ 300 milhões, o iate Amadea, de 106 metros, possui heliporto, piscina, jacuzzi, academia, spa, salão de beleza e oito suítes, com capacidade para 16 convidados, segundo o site amadeaauction.com. Ele foi apreendido em Fiji, em abril de 2022, e está atracado em San Diego, no estado americano da Califórnia.

A empresa National Maritime Services, do estado da Flórida, será responsável pelo leilão. Os lances serão aceitos até 10 de setembro e requerem um depósito inicial de US$ 10 milhões.

Kerimov é um aliado do presidente russo, Vladimir Putin, e foi sancionado pelos Estados Unidos em 2018 e 2022.

Durante o governo de Joe Biden, o Departamento de Justiça americano realizou apreensões de bens de oligarcas russos próximos de Putin. No ano passado, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei que permite a venda de bens russos apreendidos, cuja renda será destinada a fornecer assistência humanitária à Ucrânia.