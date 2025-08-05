Hong Kong registra o maior acumulado de chuva para um mês de agosto desde 1884

Hong Kong registrou o maior acumulado de precipitação em mais de 140 anos, segundo a agência meteorológica local, depois de ativar o nível mais alto de alerta por chuvas torrenciais.

"Nesta terça-feira (5) até às 14h (horário local) foram registrados 355,7 milímetros de chuva na sede do Observatório de Hong Kong, rompendo o registo de precipitações acumuladas já registado desde 1884", escreveu a agência no seu site.

As aulas foram suspensas e abrigos temporários foram habilitados.