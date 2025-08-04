Homem é encontrado degolado e sem vísceras na França

O corpo de um homem de 32 anos foi encontrado no norte da França degolado, sem vísceras e em posição de cruz nesta segunda-feira (4), em uma aparente "encenação", informou uma fonte policial à AFP.

A descoberta do cadáver, revelada pelo jornal Le Parisien, ocorreu por volta das 7h00 locais em uma área esportiva próxima a Amiens, 115 quilômetros ao norte de Paris, informou a fonte.

O corpo foi avistado por uma pedestre em Pont-de-Metz, segundo outra fonte policial.

A vítima apresentava ferimentos à faca no pescoço e nas costas, acrescentou.

O corpo foi encontrado "degolado, com o abdômen aberto, sem vísceras, e sobretudo em posição de cruz", declarou à imprensa Loïc Bulant, prefeito de Pont-de-Merz.

Os policiais ficaram "muito abalados com o que descobriram". Era como a cena de um filme "gore", acrescentou, em alusão ao subgênero do terror marcado por representações de violência extrema.

Informações sobre a identidade do homem e as circunstâncias de sua morte não foram divulgadas de imediato, mas o prefeito disse que ele era "originário de Amiens".

Um veículo policial impedia o acesso da imprensa à cena do crime, onde há, entre outras coisas, quadras de tênis.

O parque onde ocorreu o crime é um local costumeiramente tranquilo, "onde as crianças podem vir brincar, passar o dia, as famílias podem fazer piquenique", explicou o prefeito.

Em Pont-de-Metz "nunca tivemos nenhum problema, absolutamente nada", afirmou Florian Hollemaert, de 36 anos, que costumava passear regularmente neste parque com seu filho há seis ou sete meses, quando residia perto dali.

Agora, "chocado" com o ocorrido, disse que irá evitar a região. "Não voltaremos aqui neste momento", afirmou.