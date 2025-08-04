Homem é encontrado decapitado e sem vísceras na França

O corpo de um homem de 32 anos foi encontrado nesta segunda-feira(4) decapitado, sem vísceras e em posição de cruz em uma aparente "encenação" no norte da França, indicou à AFP uma fonte policial.

A descoberta do cadáver, revelada pelo jornal Le Parisien, ocorreu por volta das 7h00 locais em uma área esportiva próxima a Amiens, 115 quilômetros ao norte de Paris, informou essa fonte.

O corpo foi visto por uma pedestre em Pont-de-Metz, segundo outra fonte policial. A vítima apresentava ferimentos à faca no pescoço e nas costas, acrescentou.

Um veículo policial impediu o acesso da imprensa à cena do crime, onde há principalmente quadras de tênis.

Informações sobre a identidade do homem e as circunstâncias de sua morte não foram divulgadas de imediato.