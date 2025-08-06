Hezbollah critica plano do governo libanês de desarmar o grupo este ano

O Hezbollah criticou duramente nesta quarta-feira, 6, a decisão do governo libanês de iniciar um processo com o objetivo de desarmar o grupo este ano, afirmando que a ação "cumpre plenamente" com os interesses do vizinho Israel.

O grupo, que é apoiado pelo Irã, acrescentou em um comunicado que está pronto para um diálogo sobre suas armas, acrescentando que o governo libanês deveria trabalhar para "libertar" as áreas no sul do país que ainda estão ocupadas por Israel após uma guerra de 14 meses.

O Hezbollah ainda comentou que o governo libanês "cometeu um grave pecado que despoja o Líbano de armas para resistir a Israel"; afirmou que a decisão do governo libanês "ocorreu como resultado da imposição do enviado americano (Tom) Barrack"; e disse que a decisão de desarmar o Hezbollah enfraquece o Líbano enquanto "a agressão israelense-americana continua".