Havana sofre corte inesperado de eletricidade em quase todos os municípios

Havana sofreu, na madrugada desta segunda-feira (4), um apagão que durou várias horas em grande parte de seu território devido a uma falha em quatro subestações da rede elétrica, informou a Empresa Elétrica de Havana.

A capital cubana sofre com apagões cotidianos programados de cerca de quatro horas e em algumas províncias esses cortes de luz podem durar até 20 horas ou mais de um dia. Mas o desta segunda-feira ocorreu de maneira inesperada.

Durante a madrugada, a companhia informou em sua página no Facebook que uma falha em quatro subestações deixou "sem serviço várias áreas em quase todos os municípios da capital", de 2,1 milhões de habitantes.

O corte de eletricidade interrompeu o sono de muitos moradores que tiveram que sair para as varandas ou colocar cadeiras nos telhados para poder suportar o forte calor do verão.

"Alguns precisam dormir um pouco e as crianças estão gritando de calor e por causa dos mosquitos", protestou no Facebook uma usuária que vive no populoso município de Arroyo Naranjo.

Cuba passa por uma forte crise de geração de eletricidade pelo mau estado em que se encontram suas usinas termelétricas, por falta de combustível e também pela deterioração da rede elétrica do país.

A falta de energia também afeta os serviços de fornecimento de água potável e gás.

Entre outubro e março, Cuba enfrentou quatro cortes generalizados de eletricidade, alguns por vários dias.

Nesta segunda-feira, o serviço começou a ser restabelecido horas depois de ser interrompido em quase todos os municípios, com prioridade para "as principais fontes de abastecimento de água e hospitais" e os centros de interesse socioeconômico, indicou a empresa.

A companhia de eletricidade prevê para o dia uma demanda máxima de 3.7000 MW e antecipa que, no horário de pico, o de maior consumo, vão faltar 1.862 MW.

Diante da emergência, o governo iniciou este ano um amplo projeto de geração de energia solar. Até agora, foram instalados 24 parques fotovoltaicos com tecnologia chinesa de um total de 51 previstos até o final de 2025.