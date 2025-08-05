Grande Barreira de Corais sofre seu branqueamento 'mais extenso' já registrado

A Grande Barreira de Corais da Austrália sofreu seu branqueamento "mais extenso" já registrado, segundo um relatório do governo, publicado na quarta-feira (hora local, terça-feira no Brasil), que alerta para o grave estado de saúde dessa maravilha natural.

Os cientistas documentaram nesse arrecife, considerado a maior estrutura viva do mundo, o branqueamento "mais extenso espacialmente" desde que os registros começaram, há quase 40 anos.

Esse fenômeno ocorre quando a temperatura da água aumenta e obriga os corais a expulsarem algas microscópicas chamadas de zooxantelas. Se as condições de calor persistirem, essas formas de vida podem acabar branqueando-se e morrendo.

Segundo o relatório do Instituto Australiano de Ciências Marinhas, o último episódio foi provocado precisamente pelas elevadas temperaturas do oceano em 2024, que desencadearam "níveis de estresse térmico sem precedentes".

Esse órgão estudou o estado de 124 trechos do coral entre agosto de 2024 e maio de 2025.

Os setores norte e sul do extenso arrecife sofreram "a maior diminuição anual da cobertura coralina" já registrada, segundo a agência governamental.

Os corais foram atingidos por ciclones tropicais e pela estrela-do-mar-coroa-de-espinhos, que se alimenta deles.

Mas "a causa principal é a mudança climática", afirmou Mike Emslie, principal pesquisador do instituto australiano. "Não há dúvidas em relação a isso", disse ele à AFP.

- "Estresse térmico" -

Com uma extensão de 2.300 quilômetros, a Grande Barreira abriga, além de uma infinidade de corais tropicais, uma impressionante biodiversidade.

No entanto, seus repetidos episódios de branqueamento ameaçam privar esta famosa atração turística de sua exuberância, tingindo os recifes de coral, outrora vibrantes, com um tom esbranquiçado.

As águas tropicais incomumente quentes já provocaram um branqueamento generalizado em 2024 e nos primeiros meses de 2025, o sexto episódio do tipo nos últimos nove anos.

"A Grande Barreira de Coral sofreu níveis de estresse térmico sem precedentes, o que provocou o branqueamento mais extenso espacialmente e grave registrado até agora", segundo o relatório.

Nos últimos dois anos, um episódio de branqueamento maciço em todo o mundo acabou com a vida de mais de 80% dos arrecifes de coral do planeta.

Emslie afirmou que o crescimento dos corais no passado ajudaria a mitigar as perdas recordes e que a Grande Barreira de Corais segue sendo um "lugar incrível".

- Vale a pena "lutar" -

"Lutar continua valendo a pena. Não podemos jogar a toalha e nos render", afirmou.

O relatório revelou que um tipo de coral de rápido crescimento, conhecido como acropora, foi o mais afetado.

Ele aumenta de tamanho rapidamente, mas também é um dos primeiros a se branquear.

Richard Leck, do Fundo Mundial para a Natureza (WWF), comparou a saúde flutuante da Grande Barreira de Corais a uma "montanha russa".

"É um sinal de que o ecossistema está submetido a um estresse incrível e o que mais preocupa os cientistas é que o arrecife não se recupere como fez até agora", disse à AFP.

Leck afirmou que alguns arrecifes de coral de todo mundo já não conseguem se recuperar e alertou que a Grande Barreira de Corais pode ter o mesmo destino se não forem tomadas medidas climáticas ambiciosas e rápidas.

A temperatura média da superfície do mar ao redor da Austrália foi "a mais alta já registrada" em 2024, segundo a Universidade Nacional da Austrália.

O país está desenvolvendo atualmente sua próxima rodada de objetivos de redução de emissões, uma obrigação crucial em virtude do histórico acordo climático de Paris.

A superpotência mineradora segue sendo um dos maiores exportadores de carvão do mundo e continua subsidiando fortemente seus setores de combustíveis fósseis.