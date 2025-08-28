Governo Trump solicita apoio de base militar perto de Chicago para operações de imigração

A administração Trump solicitou a uma base militar nos arredores de Chicago apoio para operações de imigração nesta semana, oferecendo uma pista de como pode ser uma repressão ampliada da aplicação da lei na terceira maior cidade do país.

O Departamento de Segurança Interna pediu à Estação Naval Great Lakes "apoio limitado na forma de instalações, infraestrutura e outras necessidades logísticas para apoiar as operações", disse Matt Mogle, porta-voz da base a 56 quilômetros ao norte de Chicago, na quarta-feira.

O pedido veio semanas após a administração republicana ter enviado tropas da Guarda Nacional para Washington, D.C., para combater o crime, a imigração e a falta de moradia, e dois meses depois de ter enviado tropas para Los Angeles.

Embora os detalhes dos planos da administração para Chicago sejam escassos, os líderes da cidade afirmaram hoje que estão se preparando para múltiplos cenários possíveis, desde tropas auxiliando em prisões de imigração até patrulhamento nas ruas.