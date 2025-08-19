Mundo

Tensão na América
Notícia

Governo Trump desloca navios de guerra para a costa da Venezuela e diz que vai usar "toda a força" contra Maduro

EUA enviaram destróiers com sistemas de mísseis guiados, conforme a Reuters. Presidente venezuelano anunciou a convocação de 4,5 milhões de milicianos

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS