Governo Trump desloca navios de guerra para a costa da Venezuela e diz que vai usar "toda a força" contra Maduro

Governo dos Estados Unidos aumentou a recompensa por informações que levem à prisão de Maduro. Federico PARRA e WIN MCNAMEE / AFP

O governo de Donald Trump afirmou, nesta terça-feira (19), que vai usar "toda a força" contra Nicolás Maduro, na Venezuela. A declaração foi realizada por Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca.

— Maduro não é um presidente legítimo. Ele é um fugitivo e chefe de um cartel narcoterrorista acusado nos EUA de tráfico de drogas. Trump está preparado para usar toda a força americana para deter o tráfico de drogas — disse Leavitt a jornalistas na Casa Branca, conforme o g1.

Além disso, segundo a Reuters, os EUA deslocaram três navios de guerra para o sul do Caribe, região perto da costa da Venezuela. A alegação é de ameaças por parte de cartéis de tráfico de drogas.

Os navios são destróiers com sistemas de mísseis guiados Aegis: USS Gravely, USS Jason Dunham e USS Sampson. Cerca de 4 mil militares estariam posicionados na região, também conforme a agência de notícias.

Maduro afirma que há "ameaça bizarra"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse recentemente que usaria forças militares para combater o tráfico organizado.

Na segunda (18), o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou em um discurso que defenderá "nossos mares, nossos céus e nossas terras".

Sem se referir diretamente aos navios de guerra, ele citou uma "ameaça bizarra e absurda de um império em declínio". Ele também anunciou a mobilização de 4,5 milhões de milicianos.

— Vou ativar nesta semana um plano especial para garantir a cobertura, com mais de 4,5 milhões de milicianos de todo o território nacional, milícias preparadas, ativadas e armadas — disse Maduro em ato transmitido pela TV.

Composta por aproximadamente 5 milhões de reservistas, segundo dados oficiais, a Milícia foi criada pelo ex-presidente Hugo Chávez e tornou-se posteriormente um dos cinco componentes da Força Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Aumento de recompensa por Maduro

Em 7 de agosto, o governo dos Estados Unidos aumentou a recompensa de US$ 25 milhões para US$ 50 milhões (cerca de R$ 270 milhões, na cotação atual) por "informações que levem à prisão" de Maduro, a quem acusa de colaborar com organizações do narcotráfico.

— Ele é um dos maiores traficantes de drogas do mundo e uma ameaça à nossa segurança nacional — acusou a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, em um vídeo publicado em sua conta nas redes sociais.

Ela ainda disse que o "reinado de terror de Maduro continua", se referindo ao líder chavista, cuja reeleição desde 2018 é considerada fraudulenta por Washington.

Bondi acusa o presidente venezuelano de usar "organizações terroristas estrangeiras como o Trem de Aragua, o Cartel de Sinaloa e o Cartel dos Sóis para introduzir drogas letais e violência" nos Estados Unidos.