Governo dos EUA obtém um ano de ChatGPT Enterprise por um dólar

A empresa americana OpenAI anunciou, nesta quarta-feira (6), que permitirá ao governo de Donald Trump utilizar uma versão do ChatGPT projetada para empresas durante um ano com o custo de apenas um dólar.

Os funcionários federais do Poder Executivo terão acesso ao serviço em colaboração com a Administração de Serviços Gerais dos Estados Unidos, segundo a empresa pioneira em inteligência artificial (IA) com sede em São Francisco.

"Ao oferecer aos funcionários do governo acesso a ferramentas de IA poderosas e seguras, podemos ajudá-los a resolver problemas para mais pessoas, e mais rapidamente", declarou a OpenAI em uma publicação em seu blog onde anunciou a parceria.

O ChatGPT Enterprise não utiliza dados corporativos para treinar ou melhorar os modelos da OpenAI, e a mesma norma será aplicada para o uso federal, de acordo com a empresa.

No início deste ano, a companhia anunciou uma iniciativa focada em oferecer ferramentas avançadas de IA aos funcionários do governo americano.

A notícia chegou junto com a informação de que o Departamento de Defesa americano concedeu à OpenAI um contrato de 200 milhões de dólares (R$ 5,47 bilhões, na cotação atual) para implementar a IA generativa no exército.

A OpenAI planeja mostrar como a IA de ponta pode melhorar as operações administrativas e como os membros do serviço obtêm atendimento médico, e também possui aplicações de ciberdefesa, indicou em uma publicação.

Também lançou uma iniciativa para ajudar os países a construir sua própria infraestrutura de IA, com o governo americano como parceiro nos projetos.

A decisão da empresa de colocar sua tecnologia no centro das plataformas nacionais de IA em todo o mundo ocorre enquanto enfrenta a concorrência de seu rival chinês DeepSeek.

O sucesso do DeepSeek, que oferece modelos de IA potentes a um custo menor, chocou o Vale do Silício e multiplicou os apelos para que as grandes empresas de tecnologia americanas protejam seu domínio.

O programa OpenAI for Countries foi lançado em junho sob os auspícios de uma iniciativa denominada "Stargate", anunciada pelo presidente Trump para investir até 500 bilhões de dólares (R$ 2,74 trilhões) em infraestrutura de IA nos Estados Unidos.