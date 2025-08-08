Governo de Israel aprova plano para "assumir o controle" da Cidade de Gaza

Israel quer assumir o controle da Faixa de Gaza para impedir que a região seja governada por autoridade militarizada. OMAR AL-QATTAA / AFP

O gabinete de segurança de Israel aprovou, na madrugada desta sexta-feira (8), um plano do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para “derrotar” o Hamas e “assumir o controle” da Cidade de Gaza, no norte do território palestino – devastado pela guerra e em crise humanitária.

Segundo o plano aprovado, o Exército israelense "se prepara para tomar o controle da Cidade de Gaza, enquanto distribui ajuda humanitária à população civil fora das zonas de combate", afirmou em comunicado o gabinete do primeiro-ministro.

Na quinta-feira (7), Netanyahu disse à Fox News que Israel quer controlar totalmente a Faixa de Gaza, mas "não governá-la". Sua intenção, detalhada, é "passar o bastão para forças árabes".

Apesar da declaração do primeiro-ministro, o plano aprovado pelo gabinete de segurança é um pouco diferente. Ele contempla apenas a Cidade de Gaza.

O alto Comissário de direitos humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), Volker Türk, declarou que o plano de Israel "que visa um controle militar completo da Faixa de Gaza deve ser interrompido imediatamente".

Em comunicado, o Exército de Israel detalhou a decisão de assumir o controle da Cidade de Gaza: “O gabinete de segurança, por maioria de votos, introduziu cinco princípios para pôr fim à guerra”, diz trecho.

Os princípios foram especificados como:

O desarmamento do Hamas;

A devolução de todos os reféns, vivos e mortos às suas nações;

A desmilitarização da Faixa de Gaza;

O controle israelense da segurança na Faixa de Gaza e o estabelecimento de um governo; civil alternativo que não seja nem o Hamas nem a Autoridade Palestina

Hamas indica "crime de guerra"

O grupo palestino Hamas classificou o plano de Netanyahu como "um crime de guerra" e que significará o "sacrifício" de reféns.

"A aprovação pelo gabinete sionista dos planos para ocupar a Cidade de Gaza e evacuar seus habitantes constitui um novo crime de guerra que o Exército de ocupação deseja cometer contra a cidade e seus cerca de um milhão de habitantes", diz comunicado do grupo extremista compartilhado nesta sexta-feira.

"Esta aventura criminosa sairá cara e não será uma jornada fácil (para Israel). Confirma que o criminoso (Netanyahu) e seu governo nazista não se preocupam com o destino dos reféns Entendem que expandir a agressão significa sacrificá-los, revelando sua imprudência em relação à vida dos prisioneiros com objetivos políticos que já fracassaram", prossegue o comunicado do grupo extremista.

O Hamas mantém 49 reféns em seu poder, dos quais 27 estariam mortos, desde seu ataque sangrento em 7 de outubro de 2023 em território israelense.

Cidade de Gaza

Situada no norte do território palestino da Faixa de Gaza, a Cidade de Gaza abrigava cerca de 600 mil pessoas, o que a torna um dos maiores aglomerados urbanos da região. Com o início do conflito, a população se concentrou na parte ocidental da cidade, conforme a BBC.

Repercussão

Atualmente, o Exército de Israel ocupa ou opera em cerca de 75% do território devastado na Faixa de Gaza. O conflito se desencadeou em 7 de outubro de 2023, quando um ataque do Hamas a Israel deixou 1.219 mortos – a maioria civis, segundo um levantamento da AFP baseado em dados oficiais.

Leia Mais Paulo Germano: as crianças esqueléticas da Faixa de Gaza

As represálias israelenses teriam provocado cerca de 61 mil mortes, em sua maioria civis, conforme dados do Ministério da Saúde do Hamas, considerados confiáveis pela ONU. Para o Fórum das Famílias, principal organização de parentes dos reféns, a decisão "significa abandonar os reféns, ignorando completamente os repetidos avisos da liderança militar e a vontade clara da maioria da população israelense".

O líder da oposição israelense, Yair Lapid, criticou a decisão do gabinete de segurança, qualificando-a como uma "catástrofe que traz muitas outras catástrofes".