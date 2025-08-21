Google vai fornecer ferramentas do Gemini ao governo dos EUA

O Google vai fornecer suas ferramentas de inteligência artificial (IA) Gemini às agências federais americanas praticamente de graça, anunciou o governo dos Estados Unidos nesta quinta-feira (21).

O pacote de serviços de IA e computação em nuvem Gemini for Government, do Google, visa a acelerar a adoção da tecnologia no governo, anunciou a Administração de Serviços Gerais (GSA, sigla em inglês).

"O Gemini for Government oferece às agências federais acesso ao nosso enfoque integral da inovação em IA, para que possam cumprir suas importantes missões", acrescentou o diretor-executivo do Google, Sundar Pichai.

As ferramentas de IA fornecidas incluem a criação de vídeos, imagens ou ideias, assim como "agentes" digitais capazes de realizar tarefas complexas de forma independente.

As agências americanas pagarão menos de US$ 1 (R$ 5,48) pelas ferramentas de IA, com base em um acordo anterior que oferecia ao governo o software Google Workspace com um desconto significativo, segundo a GSA.

O acordo é fechado semanas após a americana OpenAI, concorrente do Google, anunciar que permitirá que o governo use por um ano uma versão do ChatGPT desenhada para empresas ao custo de US$ 1.

"Ao dar aos funcionários do governo acesso a ferramentas de IA poderosas e seguras, podemos ajudá-los a resolver problemas para mais pessoas, e de forma mais rápida", manifestou a OpenAI ao anunciar a aliança, no começo do mês.

A notícia saiu juntamente com a informação de que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos concedeu à OpenAI um contrato de US$ 200 milhões (R$ 1,1 bilhão) para implementar a IA generativa no Exército. A empresa deve mostrar como a IA de vanguarda pode melhorar as operações administrativas, como a forma de os membros do serviço receberem atendimento médico. Também tem aplicações de defesa cibernética, informou a start-up.