Gana aumenta preço de produção do cacau em mais de 60%

Gana aumentou em 62,58% o preço da produção do cacau, nesta segunda-feira (4), para apoiar seus agricultores na temporada 2025-2026, uma medida que deve exercer pressão sobre outros importantes países produtores de cacau, como a Costa do Marfim.

O ministro das Finanças ganense, Cassiel Ato Forson, indicou em uma coletiva de imprensa em Acra que o preço pago aos produtores passaria de 3.100 dólares para 5.040 dólares (17.183 para 27.077 reais por tonelada).

"O produtor de cacau continua sendo um pilar essencial de nossa economia, e este governo está determinado a garantir que ele se beneficie plenamente dos lucros obtidos", declarou.

Gana, segundo maior produtor mundial atrás da Costa do Marfim e à frente do Equador, tradicionalmente fixa seu preço antes de seu vizinho. Atualmente, a Costa do Marfim paga aos produtores 2.200 francos CFA (aproximadamente 21 reais) por quilo.

Os controles de preços em Gana buscam estabilizar os rendimentos dos agricultores, especialmente quando os preços caem, mas seus críticos alegam que não acompanharam as altas de mercado, sobretudo nos últimos anos, apesar do forte aumento dos preços.

Em resposta, alguns agricultores se dedicaram à extração de ouro, cedendo suas terras a garimpeiros informais, dos quais muitos deixaram rastros de considerável destruição ambiental.