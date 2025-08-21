Furacão força frota dos EUA a interromper missão no Caribe em meio à tensão com Venezuela

Marinha dos EUA interrompe operação de combate a cartéis na costa da Venezuela. US Navy / Divulgação

A movimentação naval dos Estados Unidos no Caribe, que havia elevado a tensão com a Venezuela na última semana, foi interrompida devido a riscos meteorológicos. A informação é de O Globo.

Os navios de guerra que se deslocavam à costa do país da América do Sul suspenderam sua missão e retornaram à base naval de Norfolk, na Virgínia, por causa do furacão Erin, que alcançou categoria 5 no fim de semana. Não está claro se a frota chegou a se aproximar das águas territoriais venezuelanas, como anunciado inicialmente.

O governo de Donald Trump afirmou, na terça-feira (19), que estava disposto a usar "toda a força" contra Nicolás Maduro, na Venezuela, para combater o tráfico organizado.

O recuo ocorreu na manhã de terça-feira (19), um dia antes do previsto, de acordo com um observador de navios. O grupo havia deixado a base cinco dias antes para a primeira missão do tipo em oito meses, com cerca de 4,5 mil militares da 22ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais, embarcados na Carolina do Norte.

O Serviço Nacional de Meteorologia Norte-Americano prevê que os ventos atinjam partes da Virgínia e de Maryland, nos EUA, a partir de quinta-feira, enquanto a tempestade avançava, na terça-feira, próximo às Bahamas.

Além dos navios anfíbios, outros meios militares foram deslocados para a região, incluindo três contratorpedeiros equipados com sistema de mísseis, um submarino de ataque nuclear e aeronaves de patrulha. Analistas apontam que esses recursos aumentam a capacidade de vigilância e ataque seletivo em eventual ação contra alvos definidos pelo governo americano.

Entenda

O envio da frota ocorreu após ordem do presidente Donald Trump, no início do mês, para intensificar o combate a cartéis de drogas estrangeiros. A medida reacendeu especulações sobre uma possível intervenção na Venezuela, país com o qual os EUA romperam relações diplomáticas em 2019.

Na terça-feira, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que Washington está disposto a usar “toda a força” contra Nicolás Maduro, acusado de chefiar o chamado Cartel de los Soles. O Tesouro dos EUA incluiu a organização na lista de grupos terroristas e fixou uma recompensa de US$ 50 milhões pela captura do líder chavista.

Em reação, Maduro anunciou a mobilização de 4,5 milhões de paramilitares, acusando os Estados Unidos de preparar uma intervenção militar em território venezuelano.

Aumento de recompensa por Maduro

Em 7 de agosto, o governo dos Estados Unidos aumentou a recompensa de US$ 25 milhões para US$ 50 milhões (cerca de R$ 270 milhões, na cotação atual) por "informações que levem à prisão" de Maduro, a quem acusa de colaborar com organizações do narcotráfico.

— Ele é um dos maiores traficantes de drogas do mundo e uma ameaça à nossa segurança nacional — acusou a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, em um vídeo publicado em sua conta nas redes sociais.

Ela ainda disse que o "reinado de terror de Maduro continua", se referindo ao líder chavista, cuja reeleição desde 2018 é considerada fraudulenta por Washington.