França faz primeiro lançamento aéreo de ajuda sobre Gaza

O presidente Emmanuel Macron afirmou nesta sexta-feira (1º) que a França realizou seu primeiro lançamento aéreo de suprimentos humanitários em Gaza, após especialistas apoiados pela ONU alertarem sobre o aumento da fome no território palestino sitiado por Israel.

"Diante de uma crise humanitária urgente, acabamos de realizar um lançamento aéreo de alimentos sobre Gaza", escreveu Macron em inglês na rede X.

"Mas os lançamentos aéreos não são suficientes. Israel deve garantir acesso humanitário total para enfrentar o risco de que pessoas morram de fome", afirmou.

Macron agradeceu aos parceiros jordanianos, emiradenses e alemães da França por seu apoio.

Várias toneladas de suprimentos alimentares serão entregues a Gaza "durante vários dias", indicaram os ministérios franceses das Relações Exteriores e da Defesa em um comunicado conjunto.

"A França também está trabalhando no transporte terrestre, de longe a solução mais eficaz para entregas em grande escala", acrescentou a nota.

A França lançará do ar 40 toneladas de ajuda para Gaza a partir desta sexta-feira, anunciou no início da semana o ministro das Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot.

A preocupação com a fome na Faixa de Gaza se intensificou durante a última semana, após mais de 21 meses de guerra, iniciada com o ataque do movimento islamista palestino Hamas contra Israel em outubro de 2023.