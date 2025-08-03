França anuncia 'apreensão histórica' de drogas na Polinésia

Autoridades da França confiscaram 1,8 tonelada de drogas procedentes do México em um veleiro interceptado na madrugada de 15 de julho nas Ilhas Marquesas, "uma apreensão histórica" na Polinésia Francesa, anunciou neste sábado o Ministério do Interior.

Foram encontrados no veleiro mais de 900 kg de cocaína e 180 kg de metanfetamina, conhecida localmente como "ice". O barco foi levado para a capital polinésia, onde o escritório antidrogas deu prosseguimento à investigação e desmontou o veleiro, o que revelou outros 714 kg de cocaína e 49 kg de metanfetamina. Também foram apreendidos 24 carregadores e 11 pistolas Glock, informou o ministério.

Operado por três tripulantes, de nacionalidades alemã e holandesa, o veleiro foi interceptado durante uma escala em Nuku Hiva, uma das ilhas mais populosas das Marquesas, um dos cinco arquipélagos da Polinésia Francesa. A droga havia sido carregada no México e tinha como destino o reino vizinho de Tonga, informou a Justiça polinésia, segundo a qual o carregamento tinha um valor estimado no mercado negro de mais de US$ 381 milhões.