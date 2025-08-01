Fotos da semana: o mundo na visão dos fotógrafos da AFP

Vegetação ocupou toda a garagem do transporte público abandonado de Mumbai. Indranil Mukherjee / AFP

A semana começou com o impressionante registro de Indranil Mukherjee.

Na Índia, uma garagem de ônibus de Mumbai foi tomada pela natureza após o abandono de diversos veículos usados para o transporte público da cidade.

O registro de Bashar Taleb mostra o momento em que as cargas são deixadas de paraquedas. BASHAR TALEB / AFP

Em Gaza, palestinos observam a chegada da ajuda humanitária aérea de dois aviões da Jordânia e um dos Emirados Árabes Unidos.

Clique de Hector Retamal captura um jogo de imitação entre a garota e o robô. Hector RETAMAL / AFP

Na China, uma garota brinca com um robô humanoide durante a Conferência Mundial de Inteligência Artificial, realizada em Shanghai.

Trabalhadores que dependem da fronteira foram afetados com o conflito armado, mas celebraram a reabertura com o transporte de materiais, no clique de Chor Sokunthea. Chor Sokunthea / AFP

Na fronteira entre o Camboja e a Tailândia, trabalhadores imigrantes cruzam o passo fronteiriço reaberto entre os dois países.

Após conflito armado, lideranças discutirão pela primeira vez para selar um acordo de país na região.

Manifestante peruana se posiciona diante da polícia em Lima pelas lentes de Connie France. CONNIE FRANCE / AFP

No Peru, manifestantes protestam contra o governo de Dina Boluarte.

Após a ascensão da presidente ao poder, o Peru enfrenta diversas crises políticas e o crescimento do crime organizado.

Imigrantes que seguem paro o Reino Unido são vistos pelas lentes de Sameer Al-Doumy. Sameer Al-DOUMY / AFP

Na França, um barco de imigrantes é visto na praia de Gravelines.

O local é visitado frequentemente por quem faz a travessia entre o norte da África e o Reino Unido, na tentativa de atravessar o Canal Inglês.

O impressionante registro do cuspe de fogo para Shiva, nas lentes de Himanshu Sharma. HIMANSHU SHARMA / AFP

Na Índia, hindus realizam uma peregrinação durante o festival religioso de "Kanwar Yatra".

Na imagem, um participante cospe fogo em homenagem a Shiva.

O clique de Narinder Nanu mostra o desespero entre o desastre e o trabalho. Narinder NANU / AFP

Feirantes tentam salvar alimentos em meio a inundação devido a fortes chuvas na cidade de Amritsar, na Índia.

Areia e poeira se misturam na vista bege da cidade de Ica, sob o olhar de Fredy Q. Martinez. Fredy Q. Martinez / AFP

No Peru, uma forte tempestade de areia atingiu o sul do país, forçando o fechamento de diversas rodovias e comércio local.

Na imagem, o crítico cenário na cidade de Ica.

O árduo trabalho dos serviços de emergência ucranianos busca encontrar sobreviventes após os ataques russos. Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Para a fechar a semana, na Ucrânia, um novo bombardeio russo voltou a destruir diversas zonas habitacionais da capital Kyiv.