Fotos da semana: o mundo na visão dos fotógrafos da AFP

A semana começou com o impressionante registro de Indranil Mukherjee.
Na Índia, uma garagem de ônibus de Mumbai foi tomada pela natureza após o abandono de diversos veículos usados para o transporte público da cidade.
Em Gaza, palestinos observam a chegada da ajuda humanitária aérea de dois aviões da Jordânia e um dos Emirados Árabes Unidos.
Na China, uma garota brinca com um robô humanoide durante a Conferência Mundial de Inteligência Artificial, realizada em Shanghai.
Na fronteira entre o Camboja e a Tailândia, trabalhadores imigrantes cruzam o passo fronteiriço reaberto entre os dois países.
Após conflito armado, lideranças discutirão pela primeira vez para selar um acordo de país na região.
No Peru, manifestantes protestam contra o governo de Dina Boluarte.
Após a ascensão da presidente ao poder, o Peru enfrenta diversas crises políticas e o crescimento do crime organizado.
Na França, um barco de imigrantes é visto na praia de Gravelines.
O local é visitado frequentemente por quem faz a travessia entre o norte da África e o Reino Unido, na tentativa de atravessar o Canal Inglês.
Na Índia, hindus realizam uma peregrinação durante o festival religioso de "Kanwar Yatra".
Na imagem, um participante cospe fogo em homenagem a Shiva.
Feirantes tentam salvar alimentos em meio a inundação devido a fortes chuvas na cidade de Amritsar, na Índia.
No Peru, uma forte tempestade de areia atingiu o sul do país, forçando o fechamento de diversas rodovias e comércio local.
Na imagem, o crítico cenário na cidade de Ica.
Para a fechar a semana, na Ucrânia, um novo bombardeio russo voltou a destruir diversas zonas habitacionais da capital Kyiv.
Na imagem de Tetiana Dzhafarova, bombeiros retiram dejetos e tentam resgatar possíveis vítimas nos escombros.