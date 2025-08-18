Filho mais velho de princesa da Noruega é acusado de quatro estupros

Marius Borg Høiby acumula acusações por 32 crimes, incluindo quatro estupros. Håkon Mosvold Larsen / NTB / AFP

Marius Borg Høiby, 28 anos, filho mais velho da princesa Mette-Marit da Noruega, foi acusado de quatro estupros e poderá ser condenado a até 10 anos de prisão, anunciou a procuradoria-geral do país nesta segunda-feira (18). Esta é mais uma etapa do caso que abala a família real há mais de um ano.

No total, Marius Borg Høiby é acusado de 32 crimes. Além dos quatro estupros, ele foi acusado de maus-tratos a pessoas próximas e de gravar imagens sem consentimento, explicou o procurador-geral da Noruega, Sturla Henriksbø, em coletiva de imprensa.

— A pena máxima para os crimes mencionados na acusação é uma condenação de prisão de até 10 anos — afirmou Henriksbø. — São atos gravíssimos que podem deixar sequelas duradouras e destruir vidas.

Segundo o procurador, Høiby teria estuprado quatro mulheres enquanto elas dormiam e elas teriam sido filmadas. Ele também é acusado de agressões físicas e morais contra a ex-companheira, Nora Haukland, a única identificada pela procuradoria, entre o verão de 2022 e o outono de 2023.

— Em várias ocasiões, ele teria batido a porta na cara dela, batido a cabeça dela contra a parede e empurrado ela contra a geladeira — acrescentou Henriksbø.

Transtornos mentais e dependência em drogas

Nascido de um relacionamento anterior ao casamento de sua mãe com o príncipe herdeiro Haakon, Marius Borg Høiby foi preso em 4 de agosto de 2024 sob suspeita de agredir a companheira. Em uma declaração pública feita 10 dias após a prisão, ele afirmou ter agido "sob o efeito do álcool e da cocaína após uma discussão", sofrer de "transtornos mentais" e lutar "há muito tempo contra o vício".

Esses fatos desencadearam uma série de outras revelações e denúncias de 16 vítimas, disse o procurador-geral. Høiby passou uma semana detido em novembro, uma situação inédita na família real.

— O fato de Marius Borg Høiby fazer parte da família real não deve, obviamente, significar que ele será tratado com maior indulgência ou com maior severidade do que se atos semelhantes tivessem sido cometidos por outros — insistiu Henriksbø.

Os quatro estupros pelos quais Borg Høiby é acusado ocorreram em 2018, 2023 e 2024, o último deles após o início da investigação policial.

Imagem da realeza

Este homem loiro, alto, com tatuagens, anéis e brincos, nasceu em 13 de janeiro de 1997, fruto de um breve romance entre Mette-Marit, que acabara de sair de um ambiente marcado pelo álcool e pelas drogas, e Morten Borg, condenado por violência e crimes relacionados a drogas.

Aos quatro anos, a sua mãe se casou com o herdeiro da coroa, o príncipe Haakon, com quem teve outros dois filhos, a princesa Ingrid Alexandra, 21 anos, e o príncipe Sverre Magnus, 19.

Høiby, que segundo a imprensa norueguesa passou uma semana no ano passado em um centro de desintoxicação em Londres, já havia sido detido em 2017 por consumir cocaína em um festival de música. Ele foi condenado a pagar uma multa.

Esses excessos mancharam a imagem da monarquia, embora a instituição continue sendo muito popular, especialmente o rei Harald e o príncipe herdeiro Haakon. O palácio não fez nenhum comentário após a acusação.

— Cabe aos tribunais examinar esta questão e tomar uma decisão — declarou a porta-voz Sara Svanemyr em mensagem enviada à AFP.

Segundo uma pesquisa publicada em dezembro pela televisão pública NRK, 45% dos entrevistados declararam que a sua opinião sobre a casa real havia se deteriorado durante o último ano.