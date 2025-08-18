Fãs de Downton Abbey podem se consolar com exposição e leilão antes de seu fim

Enquanto a saga britânica Downton Abbey se prepara para dar adeus, com um terceiro e último filme, seus seguidores podem ver em Londres seus objetos icônicos antes dos itens serem vendidos em um leilão, o que ajudará um pouco a aliviar a tristeza dos fãs.

Cada um tem seu objeto favorito. Para Charlie Thomas, da casa de leilões Bonhams, o painel de sinos dos servos, que aparece desde o primeiro episódio da série, é seu artigo preferido.

"Para demonstrar que o sino funciona, vejam isso!", diverte-se enquanto o aciona.

Seu preço está estimado entre 6.800 e 9.500 dólares (36.820 a 51.440 reais) . "Mas tenho a sensação de que será vendido por mais", diz o especialista, que realizou as estimativas de todos os objetos para o leilão.

A venda online começou nesta segunda-feira (18) e terminará em 16 de setembro. Paralelamente, o público pode visitar os objetos em uma exposição em Londres.

"Já temos um enorme interesse vindo de todo o mundo, da América, Europa e Ásia", celebra Thomas. "As pessoas, de certa forma, se apaixonaram pelos personagens" de Downton Abbey, diz.

- Popular em todo o mundo -

A série de televisão criada por Julian Fellowes, que foi ao ar primeira vez em 2010 no Reino Unido antes de conquistar o mundo, narra em seis temporadas - que somam 52 episódios - a vida de uma rica família aristocrática, os Crawley, e de seus servos ao longo de 30 anos.

Segundo a Bonhams, foi assistida por mais de 120 milhões de espectadores em todo o mundo.

Dois filmes foram feitos a partir da série, em 2019 e 2022. Um terceiro, "O Grande Final", será lançado nos próximos meses e abordará, entre outros temas, o divórcio e o futuro dos Crawley em um mundo em constante mudança.

Esse terceiro longa marcará o encerramento definitivo da franquia, após o término da série de televisão em 2015.

Na exposição, uma mulher observa, fascinada, a bengala de Violet Crawley, personagem interpretada por Maggie Smith, que faleceu em setembro de 2024. "É realmente um objeto lindo", destaca, sem revelar seu nome. "Gostaria de dar de presente à minha sogra, que completará 70 anos, mas não tenho certeza se ela receberia bem!", diz sorrindo.

Entre os destaques está também o automóvel de Lord e Lady Grantham, que data de 1925 e, segundo Thomas, ainda funciona muito bem. Foi avaliado entre 34.000 e 47.000 dólares (184.100 a 254.500 reais).

- Glamour -

Outras peças incluem o vestido de noiva que Lady Mary usou em seu casamento com Matthew Crawley (temporada 3, episódio 14), avaliado entre 4.100 e 5.850 dólares (22.200 a 31.680 reais), e uma calça bufante de Lady Sybil (temporada 1, episódio 4), estimada no mesmo preço.

"O que mais adoro são os vestidos. São magníficos", afirma Hailey Bradley, uma americana de 23 anos que vive em Londres e foi conferir os itens de perto. "É tão glamouroso", acrescenta a jovem, que se descreve como "uma grande fã".

Lucia Campara, uma italiana de Milão, chegou com o marido e a filha de 11 anos, Giulia. Ela organizou as férias em família no Reino Unido com o objetivo de visitar os lugares importantes na vida de Jane Austen, descobrir o mundo de Harry Potter e de Downton Abbey.

"Esta exposição é uma oportunidade única para ver todos esses objetos que irão desaparecer", ressalta a italiana, que não planeja dar lances no leilão. "As melhores peças custarão caro demais e, de qualquer forma, não seriam realmente úteis em nossas vidas", explica.

Jenny Foster, uma britânica de 85 anos, observa atentamente os vestidos dos anos 1920, expressando sua decepção com o fim próximo da saga. "Mas provavelmente verei todos os episódios de novo, porque já esqueci algumas partes", diz.

Os lucros do leilão serão doados para uma organização beneficente britânica, a Together for Short Lives, que apoia crianças doentes.