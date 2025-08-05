Expansão de ofensiva israelense em Gaza teria 'consequências catastróficas', diz secretário da ONU

O secretário-geral adjunto da ONU para Europa, Ásia Central e Américas, Miroslav Jenca, alertou nesta terça-feira (5) para as possíveis "consequências catastróficas" de uma expansão das operações militares de Israel na Faixa de Gaza, no momento em que o primeiro-ministro israelense supostamente considera uma ocupação total do território palestino.

Uma ampliação do conflito "poderia levar a consequências catastróficas para milhões de palestinos e colocar ainda mais em risco a vida dos reféns que permanecem na Faixa de Gaza", advertiu Jenca.

"Não existe solução militar para o conflito na Faixa de Gaza ou para o conflito geral israelense-palestino", afirmou o funcionário, em reunião de emergência no Conselho de Segurança sobre o tema.

Mais cedo, em visita a uma base militar, o premiê Benjamin Netanyahu disse que era "necessário derrotar totalmente o inimigo na Faixa de Gaza, libertar todos os reféns e garantir que o território palestino não constitua mais uma ameaça a Israel".

Em 22 meses de conflito, as forças israelenses destruíram grandes áreas da Faixa de Gaza, onde repetidos alertas de fome aumentaram a pressão sobre o governo de Netanyahu para cessar os combates.