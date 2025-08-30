Ex-presidente do parlamento da Ucrânia é morto a tiros

Andriy Parubiy ocupou a presidência do parlamento ucraniano entre 2016 e 2019. SERGEI SUPINSKY / AFP

O deputado e ex-presidente do parlamento da Ucrânia, Andriy Parubiy, de 54 anos, foi morto a tiros na manhã deste sábado (30) na cidade de Lviv, no oeste do país europeu. O assassinato foi confirmado pelo presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em sua conta oficial na rede social X.

Na publicação, Zelensky classificou o episódio como "horrendo assassinato", prestou solidariedade aos familiares do parlamentar e afirmou que as autoridades deflagraram uma operação especial para investigar o homicídio e buscar os responsáveis.

— O ministro do Interior da Ucrânia, Ihor Klymenko, e o procurador-geral, Ruslan Kravchenko, acabaram de relatar as primeiras circunstâncias conhecidas do horrendo assassinato em Lviv. Andriy Parubiy foi morto. Minhas condolências à sua família e entes queridos. Todas as forças e meios necessários estão envolvidos na investigação e busca pelo assassino — declarou Zelensky.

O prefeito de Lviv, Andriy Sadovyi, também prestou condolências em seu canal no Telegram e informou que a prioridade agora é encontrar o assassino e conhecer as circunstâncias do crime. As autoridades não confirmaram se há relação com a guerra contra a Rússia.

Diante do plano de ação, o prefeito informou aos moradores e visitantes da cidade que haverá mais patrulhas e bloqueios na cidade e possíveis verificações de veículos e documentos.

Quem era Andriy Parubiy

Andriy Parubiy ocupou a presidência do parlamento ucraniano entre 2016 e 2019. Em 2014, ocupou o cargo de secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, período em que apoiou operações contra os separatistas pró-Rússia no leste do país.