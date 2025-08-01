Ex-presidente da Colômbia, Uribe recorre à 'oração' antes de apelar de sua condenação

O ex-presidente da Colômbia Álvaro Uribe, condenado por suborno e fraude processual e que conhecerá sua pena nesta sexta-feira (1º), assegurou que se refugia na "oração" e prepara a argumentação para apelar de sua sentença.

Na segunda-feira, o popular ex-presidente (2002-2010) foi considerado culpado de obstruir a justiça e manipular paramilitares para evitar que fosse vinculado a estes esquadrões de extrema direita que cometeram uma série de crimes contra civis durante o conflito armado interno.

Nesta sexta, uma juíza anunciará quantos anos ele terá que passar na prisão. A defesa de Uribe anunciou que apelará desta condenação em primeira instância, pelo que também será definido se o ex-presidente permanecerá livre enquanto sai a decisão sobre o recurso.

"E é preciso pensar muito mais na solução do que no problema. Por isso, estou na preparação da argumentação para sustentar a apelação da minha defesa material", escreveu o ex-presidente de 73 anos no X, em sua primeira reação à sua condenação.

O líder da direita da Colômbia, que se tornou o primeiro ex-presidente condenado da história do país, assegurou que busca refúgio em seus entes queridos e "fundamentalmente na oração".

Quando os advogados de defesa apelarem, o caso seguirá para o Tribunal Superior de Bogotá, que tem até 16 de outubro para ratificar sua condenação ou revogá-la, absolvendo-o. Se passar desta data, o processo será arquivado.

Tudo começou em 2012, quando Uribe processou o senador de esquerda Iván Cepeda perante a Suprema Corte de Justiça por assegurar que paramilitares detidos diziam ter vínculos com o ex-presidente.

Em 2018, a corte deu uma reviravolta e começou a investigar o ex-presidente por manipular testemunhas para prejudicar Cepeda.

Dois anos depois, Uribe, que na época era senador, renunciou ao mandato em uma manobra que o fez perder o foro privilegiado, o que fez seu caso ir para a justiça comum.

Em 2024 começou o que a imprensa chamou de o "julgamento do século" e finalmente a juíza determinou que Uribe esteve por trás de uma estratégia para que as testemunhas mudassem suas versões mediante pressão.

O líder político ouviu virtualmente o veredicto de sua casa em Rionegro, localidade próxima a Medellín. Espera-se que ele também se abstenha de assistir presencialmente à audiência desta sexta-feira em Bogotá, prevista para as 16h de Brasília.