Ex-presidente da Colômbia pede para apelar da sentença em liberdade

O ex-presidente colombiano Álvaro Uribe pediu à Suprema Corte, nesta segunda-feira (4), para recuperar sua liberdade, enquanto apela da histórica sentença de 12 anos em prisão domiciliar proferida contra ele por suborno e fraude processual.

Uribe, principal nome da direita colombiana, foi condenado na semana passada em um tribunal de primeira instância por tentar subornar paramilitares para desvinculá-lo desses violentos esquadrões anti-guerrilha.

Ele cumpre prisão domiciliar em sua casa, no município de Rionegro a cerca de 30 km de Medelim desde sexta-feira, quando a sentença foi ditada.

A juíza determinou sua prisão por considerar que existe risco de fuga.

Mas seus advogados defendem que isto não tem fundamento e pediram, nesta segunda-feira, "o restabelecimento imediato da liberdade" do ex-presidente.

Uribe, de 73 anos, é um dos políticos mais influentes do país e se tornou o primeiro ex-presidente colombiano condenado e privado de liberdade após ser declarado culpado por obstruir a justiça e manipular testemunhas para evitar ser vinculado a paramilitares.

Segundo sua denúncia, o julgamento está politizado, sob pressão da esquerda, atualmente no poder.

Seu partido, o Centro Democrático, convocou marchas em todo o país em 7 de agosto para defender o político, muito popular na Colômbia por sua luta política e mão de ferro contra a guerrilha.

Uribe tem até 13 de agosto para apresentar por escrito seus argumentos para a apelação.

Depois, o caso será encaminhado ao Tribunal Superior de Bogotá, de segunda instância, que tem até 16 de outubro para ratificar a condenação ou revogá-la, absolvendo-o. Se exceder esta data, o processo será arquivado.

Esta condenação abre o caminho para outras investigações contra Uribe que o vinculam aos paramilitares e suas graves violações aos direitos humanos nos piores anos do conflito armado.