Ex-ator pornô será ministro de Petro na Colômbia

Um cientista político e ex-ator pornô será o novo ministro da Igualdade do presidente Gustavo Petro na Colômbia, uma escolha questionada em meio a recorrentes mudanças no gabinete de seu governo de esquerda.

Juan Carlos Florián, que reconhece abertamente ter sido trabalhador sexual e criador de conteúdo pornográfico, foi escolhido pelo presidente para liderar um ministério criado em 2023 para garantir o acesso a programas sociais para as comunidades mais vulneráveis.

Um responsável de imprensa do governo confirmou a nomeação à AFP.

O Ministério da Igualdade foi uma promessa de campanha da vice-presidente Francia Márquez, a primeira mulher negra a ocupar esse cargo na história do país.

Mais de 50 ministros passaram pelo gabinete do presidente, em meio a crises que foram registradas em reuniões transmitidas ao vivo.

Márquez assumiu como chefe da pasta, mas saiu em fevereiro após discordâncias com Petro e denúncia de "racismo" no governo.

Ela foi substituída por Carlos Rosero, outro líder negro, mas o presidente o repreendeu em um conselho de ministros transmitido pela televisão por supostamente tentar demitir Florián, que então era vice-ministro. Ele também tentou remover outra funcionária e ex-atriz pornô do cargo.

"O que há é uma briga interna no Ministério da Igualdade, você está demitindo os funcionários", disse Petro a ele.

Naquela ocasião, o presidente referiu-se a Florián como um "ator pornô" que trabalhou com ele quando foi prefeito de Bogotá e "criou" um "sindicato de trabalhadores sexuais" na França, onde viveu após deixar o país alegando perseguição.

Florián e outros de seus antigos colaboradores "tiveram de se exilar e tiveram de se prostituir em Paris", afirmou Petro.

O cientista político contestou a polêmica causada por sua nomeação como vice-ministro em uma entrevista ao jornal El Espectador publicada em janeiro.

"Fui mais do que ator pornô", "tenho mais de 20 anos de experiência profissional em diferentes organizações de cooperação internacional e fui servidor público", afirmou o atual ministro.

"O trabalho sexual é um trabalho como qualquer outro e não se pode atacar as pessoas que o fazem, o reconhecem e fazem parte da classe trabalhadora porque é assim que sustentam suas famílias".

Petro é criticado pela oposição por sua suposta falta de governabilidade diante da instabilidade de seu gabinete.