Ex-advogado de Trump  Rudy Giuliani é internado após múltiplos ferimentos em acidente de carro

Rudolph Giuliani, ex-prefeito de Nova York e ex-advogado de Trump. BRANDON BELL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O ex-prefeito de Nova York e ex-advogado do presidente norte-americano Donald Trump, Rudolph Giuliani, está internado após sofrer "múltiplos ferimentos" em um acidente automobilístico no último sábado (30),

De acordo com o porta-voz de Giuliani, Michael Ragusa, o acidente ocorreu em New Hampshire, após o ex-prefeito ter socorrido uma vítima de violência doméstica.

"Ele sofreu ferimentos, mas está bem-humorado e se recuperando muito bem. Agradecemos as orações e o apoio", disse ele na rede social X (antigo Twitter).

"O prefeito Giuliani imediatamente prestou assistência e ligou para o 911. Ele permaneceu no local até que os policiais chegassem para garantir a segurança da mulher", disse.

Em seguida, segundo ele, quando estava na rodovia, o veículo de Giuliani foi atingido por outro carro em alta velocidade.

"Ele foi transportado para um centro de trauma próximo, onde foi diagnosticado com fratura na vértebra torácica, múltiplas lacerações e contusões, além de ferimentos no braço esquerdo e na perna", destaca o comunicado.

Seu sócio e seu médico acompanham Giuliani no hospital.

Rudy Giuliani foi prefeito de Nova York entre 1994 e 2001, ano em que um ataque terrorista organizado por Osama Bin Laden derrubou as torres gêmeas do World Trade Center.