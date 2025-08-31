Ex-advogado de Trump  Rudy Giuliani é internado após múltiplos ferimentos em acidente de carro

O ex-prefeito de Nova York e ex-advogado do presidente norte-americano Donald Trump, Rudolph Giuliani, está internado após sofrer "múltiplos ferimentos" em um acidente automobilístico no último sábado (30),
De acordo com o porta-voz de Giuliani, Michael Ragusa, o acidente ocorreu em New Hampshire, após o ex-prefeito ter socorrido uma vítima de violência doméstica.
"Ele sofreu ferimentos, mas está bem-humorado e se recuperando muito bem. Agradecemos as orações e o apoio", disse ele na rede social X (antigo Twitter).
"O prefeito Giuliani imediatamente prestou assistência e ligou para o 911. Ele permaneceu no local até que os policiais chegassem para garantir a segurança da mulher", disse.
Em seguida, segundo ele, quando estava na rodovia, o veículo de Giuliani foi atingido por outro carro em alta velocidade.
"Ele foi transportado para um centro de trauma próximo, onde foi diagnosticado com fratura na vértebra torácica, múltiplas lacerações e contusões, além de ferimentos no braço esquerdo e na perna", destaca o comunicado.
Seu sócio e seu médico acompanham Giuliani no hospital.
Rudy Giuliani foi prefeito de Nova York entre 1994 e 2001, ano em que um ataque terrorista organizado por Osama Bin Laden derrubou as torres gêmeas do World Trade Center.
Ele é advogado e foi procurador-geral associado dos Estados Unidos e advogado do distrito Sul de Nova York na década de 80. Também se envolveu em polêmicas e chegou a ser preso em agosto de 2023, na Geórgia, ao contribuir com a tentativa do hoje presidente Donald Trump, de quem foi advogado, de anular os resultados das eleições de 2020. Na ocasião, Trump perdeu para Joe Biden em sua busca pela reeleição.