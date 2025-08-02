Europa vai trocar carimbo no passaporte por sistema eletrônico

A partir de 12 de outubro, turistas que entrarem em Portugal, Espanha, França, Itália ou outros 25 países na Europa podem não ter mais seus passaportes carimbados. Parte do continente vai substituir o tradicional selo por um sistema eletrônico.
O objetivo, segundo a União Europeia, é agilizar o controle de fronteiras e aumentar a segurança. O registro de entrada no país será feito por meio de dados biométricos, com reconhecimento facial e impressões digitais.
Sem acarretar custos extras ao viajante, a mudança será gradual e está prevista para ser concluída até abril de 2026.
Países europeus que vão trocar carimbo por sistema eletrônico:
Áustria
Bélgica
Bulgária
Croácia
República Tcheca
Dinamarca
Estônia
Finlândia
França
Alemanha
Grécia
Hungria
Islândia
Itália
Letônia
Liechtenstein
Lituânia
Luxemburgo
Malta
Holanda
Noruega
Polônia
Portugal
Romênia
Eslováquia
Eslovênia
Espanha
Suécia
Suíça