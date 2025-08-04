EUA vão exigir caução de até US$ 15 mil por vistos de alguns países

Vai ficar mais caro para entrar nos Estados Unidos. Isso porque nesta segunda-feira (4) o Departamento de Estado anunciou que o país vai cobrar caução de até US$ 15 mil (cerca de R$ 82 mil, na cotação atual) para conceder vistos de turismo e negócios.
O governo norte-americano argumenta a decisão é uma forma de tentar diminuir os índices de estrangeiros que entram no país como visitantes e decidem ficar por lá, de maneira ilegal. A medida, que deve entrar em vigor em duas semanas, afeta dois vistos:
- B-1: concedido para atividades de negócios, como conferências e reuniões
- B-2: para viagens de turismo, lazer ou tratamento médico.
Embora não tenha anunciado para quais países a medida será válida, o governo norte-americano explica que vai aplicar o caução aos estrangeiros de nacionalidades com "altas taxas de permanência ilegal e onde as informações de triagem e verificação são consideradas deficientes".
O projeto piloto será testado pelos próximos 12 meses, a contar a partir de 20 de agosto. O valor do caução para a emissão do visto vai variar entre US$ 5 mil, US$ 10 mil e US$ 15 mil. A expectativa é que os países afetados sejam revelados na terça-feira (4).
Tentativa antiga
O governo norte-americano já havia tentado implementar a medida em novembro de 2020, por meio do Departamento de Segurança. Na época, 24 países seriam afetados:
- Angola
- Butão
- Burkina Faso
- Birmânia
- Burundi
- Cabo Verde
- Chade
- República Democrática do Congo
- Djibuti
- Eritreia
- Gâmbia
- Guiné-Bissau
- Irã, Laos
- Libéria
- Líbia
- Mauritânia
- Papua Nova Guiné
- São Tomé e Príncipe
- Sudão
- Síria
- Iêmen.
Conforme o documento divulgado nesta segunda-feira, a medida não seguiu adiante na época em razão da "redução mundial de viagens globais como resultado da pandemia de Covid".