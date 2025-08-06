EUA sanciona número dois do 'Cartel del Noreste' no México

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta quarta-feira (6), sanções contra três líderes do 'Cartel del Noreste', do México, anteriormente conhecido como Los Zetas, incluindo o seu número dois, Abdón Federico Rodríguez García, apelidado de "Cucho", por "narcoterrorismo".

Washington lançou uma cruzada contra o tráfico de drogas e o Cartel del Noreste (CDN) é um dos oito grupos criminosos designados por Washington como organizações "terroristas globais".

É "uma das organizações de narcotráfico mais violentas do México" e "exerce uma influência importante" na fronteira com os Estados Unidos, afirmou o Departamento do Tesouro em um comunicado.

"O papel do cartel no tráfico de fentanil e no contrabando de pessoas para os Estados Unidos coloca em risco a vida dos americanos", acrescentou.

O cartel está estabelecido principalmente nos estados mexicanos de Tamaulipas, Coahuila e Nuevo León, todos no nordeste do país.

O governo Trump está sancionando "Cucho", o "segundo no comando do CDN" por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, roubo de combustível e extorsão, além de ter ordenado execuções.

Antonio Romero Sánchez, apelidado de "Romeo", é outro alvo, descrito como "um ex-policial de Tamaulipas e um fugitivo violento" que "foi vinculado a inúmeras execuções e decapitações, bem como à tentativa de assassinato de um funcionário do governo".

O terceiro sancionado é Francisco Daniel Esqueda Nieto, apelidado "Franky de la Joya", supostamente envolvido nas operações do cartel desde que ele operava como Los Zetas.

Além disso, os Estados Unidos sancionam um sócio do grupo, o rapper do narcotráfico Ricardo Hernández Medrano, conhecido pelos nomes artísticos El Makabelico ou Comando Exclusivo.

Segundo o Tesouro americano, seus shows "são utilizados para lavar dinheiro em nome da organização, e 50% de seus rendimentos provenientes das plataformas de streaming vão diretamente para o grupo".

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, citado no comunicado, declarou que os cartéis "envenenam os americanos com fentanil e realizam operações de contrabando de pessoas ao longo de nossa fronteira sudoeste".

Por este motivo, o Tesouro e as forças de segurança estão aplicando "um ataque frontal aos cartéis, visando os líderes e as fontes de renda que permitem seus crimes horríveis", acrescenta.

Como resultado das sanções, todos os bens e participações dos sancionados nos Estados Unidos, ou que estão na posse ou sob o controle de americanos, ficam bloqueados.