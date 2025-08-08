EUA revoga visto de prefeito de cidade mexicana fronteiriça

O prefeito da cidade mexicana de Nogales (norte), fronteiriça com os Estados Unidos, informou na quinta-feira que autoridades americanas revogaram seu visto, segundo um vídeo publicado em suas redes sociais.

Este é o segundo funcionário eleito mexicano cujo documento migratório foi cancelado desde maio, após Marina de Pilar Ávila, governadora do estado de Baja California (noroeste), também fronteiriço com os Estados Unidos. Ambos são membros do partido governista Morena.

"O governo dos Estados Unidos tomou uma medida em relação à minha situação migratória, a qual respeito", disse no vídeo Juan Francisco Gim, prefeito da cidade localizada no estado de Sonora, com divisas para o Arizona e Novo México.

Investigações jornalísticas no México e nos Estados Unidos indicam que a restrição do visto seria um aviso de Washington ante possíveis vínculos de funcionários mexicanos com o crime organizado.

Segundo as leis americanas, os arquivos de vistos de estrangeiros são documentos confidenciais, motivo pelo qual as autoridades migratórias se abstêm de fornecer detalhes sobre qualquer assunto relacionado.

Gim afirmou que o cancelamento do visto é parte de "um processo administrativo" e que as autoridades do país vizinho não o acusaram "absolutamente de nada indevido".

"Continuo trabalhando normalmente (...), inclusive participo de reuniões binacionais sobre temas de segurança", afirmou.