EUA não têm planos de reconhecer um Estado palestino, afirma JD Vance

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, reforçou nesta sexta-feira, 8, que o país não tem "nenhum plano de reconhecer um Estado palestino". A declaração foi feita durante visita ao Reino Unido, antes de uma reunião com o ministro das Relações Exteriores britânico, David Lammy. "O Reino Unido tomará sua própria decisão sobre isso", acrescentou.

Para Vance, "não faz sentido reconhecer a Palestina já que não há um governo em funcionamento lá". Questionado sobre os objetivos dos EUA na região, o vice-presidente americano reiterou que Donald Trump tem duas metas para a Faixa de Gaza. "A primeira é que o Hamas nunca mais ataque civis israelenses, com a erradicação do Hamas, e a segunda é resolver o problema humanitário na região agora", explicou.

Segundo ele, os EUA estão em constantes negociações para "levar mais ajuda à Gaza e para deixar o Hamas em posição de não poder mais ameaçar civis". Vance acrescentou que também discutirá nesta sexta com Lammy sobre como os dois países podem tentar atingir esses objetivos em conjunto. "Os EUA e o Reino Unido podem, juntos, fazer muita coisa pela paz mundial. Temos essa convicção."

