EUA fecha embaixada no Haiti após troca de tiros

Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira (4) que fecharam sua embaixada no Haiti e confinaram os funcionários dentro do recinto devido a troca de tiros nas proximidades de Porto Príncipe, capital do país caribenho.

O país mais pobre da América Latina e do Caribe está mergulhado em uma crise política e em uma onda de violência por parte de grupos armados, que uma missão internacional de apoio à segurança liderada pelo Quênia tenta conter.

"O pessoal do governo americano suspendeu todos os deslocamentos oficiais fora do complexo da embaixada", declarou o Departamento de Estado em uma mensagem de alerta na rede social X.

Há "intensas trocas de tiros no bairro de Tabarre, perto da embaixada", afirmou a nota, recomendando à população que evite a área.

Tabarre é um município situado próximo ao aeroporto de Porto Príncipe, ao nordeste da capital haitiana.

Pelo menos 3.141 pessoas foram assassinadas no país entre 1º de janeiro e 30 de junho, advertiu em julho o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.