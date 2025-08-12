EUA citam caso de violência policial no RS em relatório que critica situação dos direitos humanos no Brasil

Vladimir Abreu de Oliveira foi morto em maio de 2024 em Porto Alegre. Arquivo Pessoal / Reprodução

O governo dos Estados Unidos citou um caso de violência policial em Porto Alegre no relatório anual sobre a situação dos direitos humanos no mundo. Na seção que trata do Brasil, em que é denunciada uma suposta repressão a apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (leia mais abaixo), o Departamento de Estado americano fala da morte de Vladimir Abreu de Oliveira, morador do Condomínio Princesa Isabel, em maio de 2024.

O documento, publicado nesta terça-feira (12), trata o caso como exemplo de "tortura e tratamento ou punição cruel, desumana ou degradante".

"Policiais militares de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, foram acusados de torturar Vladimir Abreu de Oliveira por aproximadamente 40 minutos antes de tentar esconder seu corpo jogando-o de uma ponte em maio", relata o texto.

Segundo o inquérito da Brigada Militar (BM) e a denúncia do Ministério Público (MP), o homem de 41 anos foi agredido após uma abordagem policial, morreu e teve o corpo jogado da ponte do Guaíba.

"Uma investigação revelou que Abreu de Oliveira sofreu múltiplos ferimentos graves em vida, o que levou a sua morte. Cinco policiais foram indiciados, com acusações que variam de tortura com resultado fatal a omissão de assistência, e dois estavam em prisão preventiva. A Polícia Civil estava conduzindo uma investigação separada", complementa o relatório.

"A Constituição proibia tais práticas, mas havia relatos confiáveis de que autoridades governamentais as empregavam", aponta o Departamento de Estado dos EUA.

Em julho, a Justiça definiu que os quatro brigadianos réus pelo crime irão a júri por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. As circunstâncias qualificadoras são motivo torpe, tortura, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Um quinto policial, indiciado no inquérito da BM, não foi denunciado pelo MP (relembre o caso no final da reportagem).

Em inglês, relatório traz acusações contra o Brasil. U.S. Department of State / Reprodução

Relatório critica Lula e Alexandre de Moraes

O documento do Departamento de Estado afirma que a situação dos direitos humanos no Brasil "se deteriorou" em 2024. Os americanos acusam o governo brasileiro de reprimir "o debate democrático" e a "expressão dos partidários" do ex-presidente Jair Bolsonaro de forma desproporcional.

O texto afirma ainda que as medidas também afetaram jornalistas e políticos, "muitas vezes em procedimentos secretos que careciam de garantias de devido processo legal".

O Departamento de Estados dos EUA também acusou, sem provas, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de reprimir discursos que lhe eram "politicamente prejudiciais, argumentando que constituíam 'discurso de ódio'".

Entre os problemas de direitos humanos citados no relatório estão "execuções arbitrárias ou ilegais, tortura ou tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes, prisões ou detenções arbitrárias e graves restrições à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa".

Em outro ponto, o relatório critica o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). "Registros judiciais revelam que o ministro Alexandre de Moraes ordenou pessoalmente a suspensão de mais de 100 perfis de usuários na plataforma X (anteriormente Twitter), suprimindo de forma desproporcional a fala de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, em vez de adotar medidas mais restritas para penalizar conteúdos que incitassem ações ilegais iminentes ou assédio", afirma o documento.

A relação entre Washington e Brasília é tensa. Trump acusa o Brasil, sob o governo Lula, de realizar uma "caça às bruxas" contra Bolsonaro, julgado por uma suposta tentativa de golpe em 2022.

Isso levou o governo americano a aplicar tarifas de 50% sobre inúmeros produtos brasileiros e a sancionar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do julgamento contra Bolsonaro.

Relembre o caso Vladmir

Segundo familiares e testemunhas, Vladimir estava em casa quando foi abordado pela Brigada Militar, em 17 de maio de 2024. Sem notícias dele, a família fez buscas em delegacias e hospitais, mas não teve resultado. O corpo de Vladimir foi encontrado em 19 de maio no bairro Ponta Grossa, cerca de 10 quilômetros de onde havia sido visto pela última vez.

Para o MP, o grupo "submeteu a vítima a atos de tortura com o objetivo de obter informações sobre armas e drogas supostamente escondidas no condomínio. Após a morte, o corpo foi arremessado da ponte do vão móvel do Guaíba".

Sao réus na Justiça os seguintes policiais: