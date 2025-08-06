EUA cancela contratos de vacinas de mRNA e questiona sua segurança

O governo do presidente Donald Trump anunciou nesta terça-feira (5) a rescisão de 22 contratos federais para vacinas baseadas em RNA mensageiro (mRNA) e questionou a segurança dessa tecnologia, à qual se atribui ter ajudado a pôr fim à pandemia de covid-19 e ter salvado milhões de vidas.

O anúncio foi feito pelo secretário de Saúde, Robert Kennedy Jr., e marca seu esforço mais recente para levar o ceticismo sobre as vacinas ao centro das políticas do governo dos Estados Unidos.

"Revisamos a ciência, ouvimos os especialistas e agimos", disse Kennedy em um comunicado.

A Autoridade de Pesquisa e Desenvolvimento Biomédico Avançado (Barda, sigla em inglês) do Departamento de Saúde está "rescindindo 22 investimentos no desenvolvimento de vacinas de mRNA porque os dados mostram que essas vacinas não protegem de forma eficaz contra infecções do trato respiratório superior como a covid-19 e a gripe", acrescentou.

Ele explicou que esse financiamento será destinado a "plataformas de vacinas mais seguras e abrangentes que mantenham sua eficácia mesmo com as mutações do vírus".

As mudanças afetam a vacina de mRNA contra a gripe aviária da Moderna, bem como vários pedidos prévios de adjudicação dos gigantes farmacêuticos Pfizer e Sanofi. Os projetos afetados somam quase 500 milhões de dólares, segundo o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS).

Alguns projetos em fase avançada não terão o financiamento cortado, para preservar o investimento anterior feito pelos contribuintes.

Diferentemente das vacinas tradicionais, que frequentemente utilizam formas enfraquecidas ou inativadas do vírus ou bactéria-alvo, as vacinas de mRNA introduzem instruções genéticas nas células do hospedeiro, levando-as a produzir um simulacro inofensivo do patógeno e treinando o sistema imunológico para combater o patógeno real.

Os pioneiros dessa tecnologia, Katalin Karikó e Drew Weissman, receberam o Prêmio Nobel de Medicina de 2023 por sua contribuição ao ritmo sem precedentes de desenvolvimento de vacinas durante uma das maiores ameaças à saúde humana na era moderna.