Mundo

Nova sanção
Notícia

Estados Unidos vão revogar vistos de servidores brasileiros por ligação com o programa Mais Médicos

Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, acusou autoridades de Cuba de explorar profissionais. Atual ministro da Saúde do Brasil, Alexandre Padilha, fala em "ataques injustificáveis"

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS