Estados Unidos aumentam para US$ 50 milhões recompensa por informações que levem à prisão de Nicolás Maduro 

Em 2020, os EUA acusaram formalmente Maduro de "narcoterrorismo". Federico PARRA / AFP

O governo dos Estados Unidos aumentou nesta quinta-feira (7) a recompensa de US$ 25 milhões para US$ 50 milhões (cerca de R$ 270 milhões, na cotação atual) por "informações que levem à prisão" do presidente venezuelano Nicolás Maduro, a quem acusa de colaborar com organizações do narcotráfico.

— Ele é um dos maiores traficantes de drogas do mundo e uma ameaça à nossa segurança nacional — acusou a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, em um vídeo publicado em sua conta nas redes sociais.

Ela ainda disse que o "reinado de terror de Maduro continua", se referindo ao líder chavista, cuja reeleição desde 2018 é considerada fraudulenta por Washington.

Bondi acusa o presidente venezuelano de usar "organizações terroristas estrangeiras como o Trem de Aragua, o Cartel de Sinaloa e o Cartel dos Sóis para introduzir drogas letais e violência" nos Estados Unidos.

Até o momento, a Agência Antidrogas dos EUA "apreendeu 30 toneladas de cocaína ligadas a Maduro e seus cúmplices, com quase sete toneladas ligadas" ao próprio líder chavista, afirma Bondi. É a "principal fonte de renda" dos cartéis sediados na Venezuela e no México, acrescenta Washington.

Bondi afirma que a cocaína é frequentemente misturada com fentanil, um opioide sintético que causa estragos nos Estados Unidos.

O Departamento de Justiça "apreendeu mais de US$ 700 milhões em bens ligados a Maduro, incluindo dois aviões particulares, nove veículos e mais", continua a procuradora-geral.

— Portanto, dobramos sua recompensa para US$ 50 milhões. Sob a liderança do presidente Trump, Maduro não escapará da justiça e responderá por seus crimes hediondos — insiste.

Acusado de "narcoterrorismo"

Os Estados Unidos e a Venezuela não mantêm relações diplomáticas desde o primeiro mandato de Trump (2017-2021).

Em 2020, os Estados Unidos acusaram formalmente Maduro de "narcoterrorismo" e conspiração para o tráfico de drogas e ofereceram US$ 15 milhões por informações que levassem à sua prisão.

O governo do ex-presidente democrata Joe Biden aumentou o valor para US$ 25 milhões.

A apresentação de acusações por Washington contra um líder estrangeiro é incomum, mas a ação também foi realizada em 1988 contra o então presidente do Panamá, Manuel Noriega, antes de invadir o país para derrubá-lo.

Na Venezuela, tanto o governo Biden quanto o Trump reconheceram o líder da oposição Edmundo González Urrutia, que reivindica a vitória nas eleições de 2024, como o "presidente legítimo" do país..

A Casa Branca acusa o chavismo de manipular a gangue criminosa Tren de Aragua, declarada por Washington uma organização "terrorista" global. Isso não o impediu de enviar emissários para negociar com altos funcionários venezuelanos a libertação de americanos detidos na Venezuela.

Em julho, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, crítico ferrenho de Maduro, anunciou a libertação de 10 americanos detidos na Venezuela, sob um acordo firmado com a ajuda de El Salvador.

A hostilidade de Trump em relação a Maduro remonta ao seu primeiro mandato.

Em 2019, o republicano reconheceu o presidente do Parlamento, o líder da oposição Juan Guaidó, como "presidente interino" da Venezuela e impôs uma série de sanções, incluindo um embargo ao petróleo, em uma estratégia de pressão fracassada para tentar derrubar Maduro.