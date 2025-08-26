Mundo

Rede de corrupção
Notícia

Escândalo envolvendo a irmã do presidente da Argentina abala o governo Milei; entenda o caso

Áudios vazados associam Karina Milei a um suposto esquema de propina na compra de medicamentos para pessoas com deficiência 

