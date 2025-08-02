Equipes encontram restos de um dos trabalhadores presos em mina no Chile

Equipes de resgate encontraram neste sábado os restos de um dos cinco trabalhadores presos a 1.200 m de profundidade na mina chilena de El Teniente, onde um desabamento provocou na última quinta-feira a morte de outro minerador.

Com 4.500 km de galerias internas, a El Teniente é a maior jazida subterrânea de cobre do mundo, de propriedade da estatal chilena Codelco, maior produtora mundial de cobre. Durante as buscas, "foram encontrados restos humanos que ainda devem ser identificados", informou a empresa.

Pelo menos 100 socorristas estão envolvidos na operação de busca, após um desabamento ocasionado por "um evento sísmico" cuja origem é investigada. O acidente matou na quinta-feira um minerador e deixou outros nove feridos.

"Essa descoberta nos enche de tristeza, mas também nos mostra que estamos na localização correta", disse Andrés Music, gerente-geral da mina.

O presidente do Chile, Gabriel Boric, visitou hoje familiares dos mineradores e prometeu não poupar esforços no resgate. "A Codelco possui todos os recursos, experiência e tecnologia para levar adiante" as buscas, afirmou o presidente.

As atividades na mina foram interrompidas ontem, por ordem do Ministério de Mineração, para facilitar o trabalho de resgate.

A El Teniente produziu 356.000 toneladas do metal no ano passado, ou 6,7% de todo o cobre do Chile, o maior produtor mundial, com 5,3 milhões de toneladas por ano. A mina fica na cidade de Rancagua, a 100 km de Santiago.

As buscas envolvem especialistas que participaram do resgate bem-sucedido dos 33 mineiros que ficaram presos em uma mina no Deserto do Atacama em 2010.