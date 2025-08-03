Equipes de resgate encontram mais dois corpos em mina do Chile

As equipes de resgate encontraram na madrugada de domingo os corpos de outros dois trabalhadores presos na mina subterrânea El Teniente, onde um desabamento na quinta-feira provocou a morte de outro trabalhador, informou a empresa Codelco.

Até o momento, três corpos foram encontrados pelas equipes de resgate. Dois trabalhadores não foram localizados.

Com 4.500 km de galerias internas, El Teniente é a maior jazida subterrânea de cobre do mundo, de propriedade da estatal chilena Codelco, maior produtora mundial de cobre.

"Lamentamos profundamente a descoberta de outros dois companheiros sem vida", informou a empresa em um comunicado.

A localização dos últimos dois corpos "ocorreu na mesma área onde o primeiro corpo foi encontrado (no sábado), a alguns metros", disse à imprensa o promotor Aquiles Cubillos.

Pelo menos 100 socorristas participam da operação de busca dos trabalhadores presos na quinta-feira após um desabamento provocado por um "evento sísmico", cuja origem - natural ou gerado pelas perfurações - ainda está sendo investigada.

O acidente provocou a morte de um mineiro no mesmo dia e deixou nove feridos.

No sábado, o presidente Gabriel Boric visitou os parentes dos trabalhadores e prometeu não poupar esforços nas operações de resgate.

As atividades na mina foram interrompidas na sexta-feira, por ordem do Ministério de Mineração, para facilitar o trabalho de resgate.

El Teniente produziu 356.000 toneladas do metal no ano passado, ou 6,7% de todo o cobre do Chile, o maior produtor mundial, com 5,3 milhões de toneladas por ano.

A mina fica na cidade de Rancagua, a 100 km de Santiago.

As buscas envolvem especialistas que participaram do resgate bem-sucedido dos 33 mineiros que ficaram presos em uma mina no Deserto do Atacama em 2010.