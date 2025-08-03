Equipes de resgate encontram 4 corpos dos 5 trabalhadores presos em mina no Chile

As equipes de resgate encontraram, neste domingo (3), os corpos de quatro dos cinco trabalhadores presos na mina subterrânea de cobre El Teniente, no Chile, informou a empresa Codelco.

Até o momento, quatro corpos foram encontrados pelas equipes de resgate e ainda falta localizar um. No dia do acidente, na quinta-feira, um trabalhador morreu.

Com 4.500 km de galerias internas, El Teniente é a maior jazida subterrânea de cobre do mundo, de propriedade da estatal chilena Codelco, maior produtora mundial de cobre.

"Durante as últimas horas, conseguimos recuperar quatro corpos. O primeiro, na tarde de sábado, e durante as primeiras horas da manhã (domingo), foram acrescentados mais três", disse à imprensa o gerente geral da mina Andrés Music.

"Ainda falta encontrar um trabalhador que está desaparecido", acrescentou.

Todos os mineiros foram encontrados no mesmo local onde ocorreu um deslizamento de terra causado por um "abalo sísmico", cuja origem - natural ou gerada por perfuração - ainda está sendo investigada.

Pelo menos 100 socorristas participam da operação de busca de um dos acidentes mais trágicos da mina El Teniente nas últimas três décadas.

As atividades na mina foram interrompidas na sexta-feira, por ordem do Ministério de Mineração, para facilitar o trabalho de resgate.

El Teniente produziu 356.000 toneladas do metal no ano passado, ou 6,7% de todo o cobre do Chile, o maior produtor mundial, com 5,3 milhões de toneladas por ano.

A mina fica na cidade de Rancagua, a 100 km de Santiago.