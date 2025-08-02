Enviado americano se reúne em Tel Aviv com as familias dos reféns israelenses

O enviado especial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Oriente Médio, se reuniu neste sábado (2) em Tel Aviv com as famílias dos reféns israelenses na Faixa de Gaza.

"Steve Witkoff está em uma reunião com famílias dos reféns", afirmou à AFP um integrante do Fórum de Famílias de Reféns.

Cercado por seguranças, Witkoff seguiu até a chamada Praça dos Reféns em Tel Aviv, onde estavam parentes das 49 pessoas que permanecem em cativeiro em Gaza - vivas ou supostamente mortas -, sequestradas em 7 de outubro de 2023 durante o ataque do Hamas.

Witkoff visitou na sexta-feira a Faixa de Gaza, devastada pela guerra, e prometeu aumentar a ajuda humanitária após uma reunião com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.