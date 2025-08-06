Entrevista com avatar de IA de vítima de ataque a tiros gera polêmica nos EUA

O ex-jornalista estrela da CNN, Jim Acosta, está no centro de uma polêmica por publicar em suas redes uma entrevista com um avatar gerado por Inteligência Artificial (IA) que usa a voz e os traços de um jovem estudante assassinado aos 17 anos.

Ex-correspondente na Casa Branca, Acosta divulgou, na segunda-feira (4), uma entrevista com um avatar gerado por IA de Joaquín Oliver, morto em um ataque a tiros em Parkland, Flórida, que deixou 17 mortos em 2018, um dos mais mortais da história do país.

A entrevista é pouco realista: a imagem do entrevistado é estática e sua voz carece de nuances.

O jovem da imagem defende "uma combinação de leis mais rígidas sobre o controle de armas, apoio à saúde mental e engajamento comunitário".

A entrevista, divulgada por Acosta na rede social Bluesky, gerou uma tempestade de críticas.

"É inadmissível, macabro e manipulador. Até que ponto é preciso estar desumanizado para pensar que era uma boa ideia?", escreve um internauta.

"Há sobreviventes deste massacre os quais você poderia entrevistar e obter suas palavras e opiniões verdadeiras em vez de uma pura invenção", reagiu outra.

Vários meios de comunicação de direita aproveitaram a ocasião para ajustar contas com este crítico do presidente Donald Trump que defende a regulamentação rigorosa das armas de fogo.

"É simplesmente repugnante", reagiu Guy Benson na Fox News, um dos apresentadores do canal conservador.

"Recordando Joaquín: IA dá voz a vítimas de ataques a tiros" é o título da entrevista.

"Uma síntese bastante estranha por parte de Acosta, que se ergueu como defensor da luta contra a suposta desinformação", critica Kirsten Fleming, editor do New York Post.

Em sua defesa, Jim Acosta publicou algumas declarações do pai de Joaquín Oliver defendendo a entrevista fictícia.

"Se o seu problema é a IA, então não é o problema certo", afirma Manuel Oliver, também ativista a favor de um controle mais rigoroso das armas.

"O verdadeiro problema é que meu filho foi assassinado há oito anos", resume.