Encontrados 32 corpos em casa abandonada no México

Os restos humanos encontrados na semana passada em uma casa abandonada em Guanajuato, um estado do México assolado pela violência do crime organizado, correspondem a 32 cadáveres, informou, nesta segunda-feira (4), o Ministério Público estadual.

Guanajuato registra cerca de 3.600 desaparecidos, dos mais de 120 mil contabilizados no México, a maioria desde 2006.

Os corpos desmembrados foram encontrados em uma residência no município de Irapuato, no contexto de uma investigação sobre pessoas desaparecidas. Quinze dos cadáveres já foram "plenamente identificados", segundo um comunicado do Ministério Público de Guanajuato.

Os 32 corpos foram recuperados "em condições fragmentadas e complexas", acrescentou o órgão, ao explicar as dificuldades no processo de identificação que ainda está em andamento.

Segundo a imprensa local, os agentes encontraram os restos dentro de sacos de plástico.

Guanajuato, um importante polo industrial com plantas de montagem de automóveis internacionais e muitas atrações turísticas, é um dos estados mais violentos do México devido à atuação do crime organizado.

Em maio, em outra casa abandonada, também em Irapuato, foram encontrados os restos de 17 pessoas. Cinco já foram identificados e correspondem a quatro homens e uma mulher que haviam sido dados como desaparecidos.

Em 2024, Guanajuato foi o estado mexicano com o maior número de homicídios (3.151), um pouco mais de 10% dos registrados em todo o país, segundo dados oficiais.

Grande parte da violência no estado está relacionada com o conflito entre o cartel Jalisco Nueva Generación, um dos mais poderosos do México, e o grupo Santa Rosa de Lima, muito ligado ao roubo e tráfico de combustíveis.

A descoberta de restos humanos é comum em várias áreas do México, como Jalisco, o estado com o maior número de pessoas desaparecidas (15.700).