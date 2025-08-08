Embaixador dos EUA em Israel critica duramente premiê britânico

O embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, atacou nesta sexta-feira (8) o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, dizendo que o Reino Unido teria perdido a Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha nazista se ele estivesse no comando do país.

Starmer é um dos líderes contrários ao plano de Israel de tomar o controle da cidade de Gaza.

"Espera-se que Israel se renda ao Hamas e os alimente, mesmo com os reféns israelenses sendo desnutridos?", questionou o embaixador Huckabee na rede social X.

"O Reino Unido se rendeu aos nazistas e lhes lançou comida? (...) Se o senhor tivesse sido primeiro-ministro, o Reino Unido estaria falando alemão!", acrescentou.

O gabinete de segurança israelense aprovou na noite de quinta-feira um plano para "derrotar" o Hamas e "tomar o controle" da cidade de Gaza, devastada pela guerra e em meio a uma grave crise humanitária.

"Essa ação não fará nada para encerrar este conflito nem para ajudar a garantir a libertação dos reféns", reagiu Starmer. "Só trará mais derramamento de sangue", acrescentou.