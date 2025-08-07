Embaixada dos EUA aponta Moraes como "arquiteto de perseguição a Bolsonaro" e intimida quem apoiá-lo

Moraes tem sido alvo de críticas do governo dos Estados Unidos nos últimos meses. TON MOLINA / FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Em mensagem compartilhada na rede social X na manhã desta quinta-feira (7), a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil repostou mensagem classificando o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes como "o principal arquiteto da censura e perseguição" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e acusa o magistrado de violar os diretos humanos.

A representação norte-americana no Brasil repostou mensagem do subsecretário para Diplomacia Pública da Secretaria de Estado do país – órgão que equivale ao Ministério das Relações Exteriores –, Darren Beattie. Ele é assessor do Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.

"O ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump", inicia a mensagem.

Sem citar nomes, o texto segue com um aviso em tom de ameaça para os demais ministros e quem mais for apoiá-lo. "Os aliados de Moraes no Judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes". "Estamos monitorando a situação de perto", encerra a mensagem.

Em 15 de julho, Beattie já tinha postado mensagem intimidadora no X. Na ocasião disse que o presidente Donald Trump "impôs consequências há muito esperadas contra o Supremo Tribunal de (Alexandre de) Moraes e ao governo Lula por seus ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio com os EUA".